Come identificare l'operatore telefonico del prefisso cellulare 380?

Come identificare l'operatore telefonico del prefisso cellulare 380?

Sono lontani i tempi in cui per cambiare operatore telefonico era necessario cambiare numero. Se in passato, le prime tre cifre di un numero indicavano una compagnia telefonica, con l’utilizzo della portabilità del numero mobile, ogni utente è libero di poter cambiare operatore senza modificare il proprio numero.