Operatore turistico stroncato da un malore a Berlino: il cordoglio di Zaia

Un lutto importante ha colpito in queste ultime ore la regione Veneto. Adriano Gagliardi, noto operatore turistico, è scomparso all’età di 72 anni, a seguito di un malore che lo ha colpito mentre si trovava all’aeroporto di Berlino.

Stando a quanto si apprende, l’uomo aveva preso parte nelle ore precedenti all’ITB, la fiera internazionale del turismo. In quell’occasione era stato uno degli espositori nello stand della regione Veneto: “La notizia giunta oggi, mi addolora”, sono le parole del Governatore Luca Zaia riportate da “Il Resto del Carlino”.

Operatore turistico muore a seguito di un malore a Berlino: il cordoglio delle autorità

Nel commentare la notizia, il presidente della Regione Veneto ha anche dichiarato: “Ho appreso poco fa, con dispiacere, la notizia della morte di Adriano Gagliardi, durante il rientro dall’ITB di Berlino, la Fiera internazionale del turismo dove stava partecipando come espositore presso lo stand della Regione Veneto: l’avevo incontrato proprio il giorno stesso nella mia visita agli operatori veneti presenti in fiera”.

L’assessore al turismo del Veneto: “Una gran bella persona”

L’assessore al turismo del Veneto, Federico Caner, ha commentato così la notizia in un post condiviso sui social: “Una gran bella persona, che ha sempre dimostrato grande professionalità, dedizione e correttezza, rispondendo con gentilezza a tutte le richieste organizzative dei nostri funzionari. Ciao Adriano! Un pensiero per te e un abbraccio alla tua splendida famiglia, tua moglie e le tue figlie Isabella e Francesca che spesso ti accompagnavano in fiera”.