Ciò che sta avvenendo in Medioriente, con la rinnovata guerra tra Israele e Hamas che sta mettendo a dura prova non solo la sopravvivenza di tante persone innocenti a Gaza, ma anche la resistenza di alcuni importanti accordi internazionali, rischia di avere delle ricadute anche sul fronte del terrorismo. Prova ne è quello che è accaduto nella serata di ieri a Bruxelles, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla uccidendo due persone con l’intento di ‘dare vendetta ai musulmani’. È, dunque, allerta terrorismo in tutta Europa, compresa l’Italia, dove questa mattina la polizia ha portato a termine un’operazione che ha condotto in manette due egiziani.

Milano, operazione antiterrorismo all’alba

Era l’alba di questa mattina quando la polizia di Milano ha portato a termine un’operazione antiterrorismo da cui è scaturito l’arresto di due persone, un egiziano e un suo connazionale naturalizzato italiano. I due uomini sono stati fermati con le accuse di ‘partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo’ e ‘istigazione a delinquere con finalità di terrorismo’, in un’operazione condotta dalla Digos di Milano, dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Perugia, dalla direzione centrale della polizia di prevenzione e dal servizio centrale polizia postale e delle comunicazioni.