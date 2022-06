Operazione Hermano, 19 arresti per traffico di droga in Calabria

Milano, 28 giu. (askanews) – Vasta operazione antidroga del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria. Con l’operazione “Hermano” è stata smantellata una rete dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Diciannove persone arrestate al termine di un blitz in tutta Italia, nelle province di Reggio Calabria, Milano, Parma, Verona e Vicenza.

Per gli arrestati l’accusa è di aver fatto parte di un’organizzazione capace di gestire un fiorente traffico di stupefacente che era acquistato in Sud America e dopo un transito in Spagna, veniva poi rivenduto su tutto il territorio nazionale.

L’operazione, convenzionalmente denominata “Hermano” – “Fratello” in lingua spagnola, come gli arrestati erano soliti chiamarsi fra loro è la conclusione di una complessa attività d indagine condotta dai militari della Compagnia di Taurianova – sotto il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica.

Marijuana, hashish e cocaina, gli stupefacenti al centro del traffico con alcuni produttori peruviani di cocaina, grazie ai quali erano in grado di acquistare partite di droga a prezzi concorrenziali.