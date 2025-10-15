Home > Cronaca > Opportunità di investimento nel real estate di lusso milanese nel 2025

Il mercato immobiliare di lusso a Milano continua a mostrare segni di crescita nel 2025, con opportunità interessanti per investitori e acquirenti.

Panorama del mercato immobiliare a Milano

Secondo i dati OMI e Nomisma, il mercato immobiliare di lusso a Milano ha visto un incremento significativo. Le compravendite sono aumentate del 15% rispetto all’anno precedente, grazie a una domanda sostenuta da un interesse crescente da parte di investitori stranieri. Nel mercato immobiliare la location continua a essere un fattore cruciale: le zone più richieste rimangono il Centro Storico, Brera e Porta Venezia.

Analisi delle zone e tipologie più interessanti

Le zone centrali di Milano, in particolare quelle storiche, si confermano come i luoghi più ambiti per l’acquisto di immobili di lusso. Gli appartamenti con vista sui monumenti storici o affacciati su parchi e giardini privati attirano un premium price. Il segmento delle ville e attici sta vivendo un vero e proprio boom, con un incremento di richiesta del 20% rispetto all’anno precedente.

Trend dei prezzi e opportunità di investimento

I prezzi degli immobili di lusso hanno registrato una crescita media del 5%. Tuttavia, persistono opportunità per investimenti a lungo termine, specialmente in zone emergenti come Isola e Scalo Romana, dove il potenziale di rivalutazione è significativo. Gli investitori possono considerare immobili da ristrutturare, con un ROI immobiliare che promette di superare il 10% nei prossimi cinque anni.

Consigli pratici per compratori e investitori

Per chi desidera investire nel mercato immobiliare di lusso, è fondamentale valutare attentamente la location e il potenziale di cash flow. È consigliabile considerare l’acquisto di immobili con un cap rate superiore alla media, per garantire un ritorno economico interessante. Collaborare con un agente esperto è essenziale per navigare nel mercato e ottenere le migliori opportunità.

Previsioni a medio termine

Le previsioni per il mercato immobiliare di lusso a Milano indicano una continuazione della crescita, sostenuta da un’economia in ripresa e un ritorno degli investimenti esteri. Si prevede che nei prossimi anni i prezzi continueranno a salire, specialmente nelle aree centrali. Investire ora potrebbe garantire un vantaggio significativo, sia per la rivalutazione che per i flussi di cassa futuri.