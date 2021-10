Ora è più semplice creare video su Instagram

Roma, 6 ott. (askanews) – Creare video su Instagram diventa più facile: da ora i video di IGTV e i video del feed saranno combinati in un unico formato: Instagram Video. Comparirà sul profilo una nuova tab Video, che permetterà agli utenti di scoprire i nuovi contenuti facilmente. I video avranno un unico formato. Il processo per caricare dal proprio rullino foto sarà lo stesso: cliccando sul simbolo + nell’angolo in alto a destra nella home page di Instagram e selezionando “Pubblica”.

Saranno introdotte anche nuove funzioni per ritagliare i video, nuovi filtri e nuovi tag di persone e luoghi.

Le anteprime dei video nel feed saranno ora di 60 secondi, a meno che il video non sia idoneo per le inserzioni: in questo caso, l’anteprima resterà di 15 secondi.

Inoltre, mentre guardano un video su Instagram, le persone potranno toccare qualunque punto del video per visualizzarlo a schermo intero, e scorrere per nuovi contenuti.

Per rendere più facile per le aziende e i creator conoscere i risultati dei video, Instagram sta anche realizzando una metrica che comprende sia gli insights sui post del feed sia quelli sui video.