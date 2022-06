Ora esatta, il numero di telefono in Italia esiste ancora (la Francia invece gli dice addio)

Dal prossimo 1 luglio in Francia sarà sospeso per sempre il servizio telefonico che comunicava l'ora esatta: in Italia, invece, resiste ancora

Come conoscere l’ora esatta? Nel tempo degli smartphone e di Internet questa sembra una domanda dalla risposta scontata: basta una connessione e l’ora si aggiorna automaticamente al fuso orario in cui ci troviamo. Un tempo, però, non era così.

Per conoscere l’ora esatta c’era un’ulteriore possibilità: chiamare un numero dedicato che la poteva riferire. Un servizio che da domani sarà sospeso per sempre in Francia, ma che altrove resiste ancora..

Francia, sospeso il servizio telefonico che comunicava l’ora esatta

Dal prossimo primo luglio, e dopo 89 anni, l’operatore telefonico francese Orange sospenderà il suo servizio che serviva a comunicare l’ora esatta. Fino ad oggi bastava telefonare al 3699, il numero dell’orologio parlante, per avere indicazioni sull’ora: un servizio che da domani non esisterà più.

Il motivo di questa sospensione è facilmente intuibile: il numero di clienti con il passare degli anni era drasticamente diminuito. Catherine Breton, direttrice marketing di Orange, ha spiegato: “Quest’anno le telefonate sono state poche migliaia.”

In Italia il servizio è sopravissuto

I più nostalgici saranno contenti di sapere che in Italia questo servizio esiste ancora ed è fornito da più di un operatore telefonico: Tim lo vende per 30 centesimi a chiamata, WindTre a 16,26 centesimi a chiamata.