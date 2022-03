Ora legale 2022: quando si dovranno sistemare le lancette degli orologi

Tra pochi giorni dovremo tornare a sistemare le lancette degli orologi: sta per tornare l'ora legale e avremo un'ora di luce in più al giorno

Torna l’ora legale: il cambio dell’ora che conviene all’Italia

Anche nel 2022 sta per arrivare il momento del ritorno dell’ora legale.

Tra pochi giorni avremo finalmente un’ora di luce in più ogni giorno, basterà sistemare le lancette dei propri orologi e delle proprie sveglie. Sembrava che dovesse sparire, con l’Unione europea che si era, l’anno scorso, interrogata seriamente sulla sua utilità e invece, per il momento è ancora attiva. L’eliminazione dell’ora legale avrebbe in realtà causato dei piccoli danni all’Italia che, grazie alla stessa, si ritrova a risparmiare ben 50 milioni di euro all’anno in consumo di corrente.

Quando ci sarà il cambio dell’ora nel 2022

E allora tanto meglio così, anche se, come sempre, dovremo rinunciare ad un’ora di sonno in più. Quest’anno i giorni interessati saranno sabato 26 marzo e domenica 27 marzo, quando le lancette, almeno degli apparecchi digitali, salteranno le 2 per passare direttamente alle 3 di notte. Come sempre, è probabile che a molte persone servirà un giorno o due, per riprendere il ritmo abituale delle giornate.

È stato infatti appurato che, nei primi momenti dopo un cambio dell’ora, alcuni individui siano pù irritabili e stanchi, per poi riprendere i propri bioritmi nel giro di massimo 72 ore.