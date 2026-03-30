Ora legale, Barabotti: risparmi bolletta e benessere psicofisico

Roma, 30 mar. – “Arriva il cambio orario: si passa all’ora legale e potrebbe essere l’ultima volta. Proprio stanotte, infatti, avverrà il passaggio dalle lancette in avanti di un’ora. Alla Camera dei Deputati abbiamo già incardinato un’indagine conoscitiva proprio per capire quale sia il migliore interesse del Paese: mantenere il cambio orario o fissare permanentemente l’ora legale come standard? Anche in Europa il tema è da tempo all’attenzione: nel 2018 una consultazione pubblica ha visto partecipare 4,6 milioni di cittadini, con l’84% favorevole all’abolizione del cambio d’ora. In Italia, dal 2004 al 2025, l’ora legale ha permesso un risparmio energetico di oltre 12 miliardi di kWh e un risparmio economico di circa 2,3 miliardi di euro. Potremmo quindi risparmiare ulteriori risorse e avere ogni giorno un’ora in più da dedicare alla vita all’aperto e alla socialità. L’ora legale permanente fa bene all’economia e fa bene anche al nostro benessere psicofisico. Mai come oggi, in un contesto internazionale instabile, questo tema assume un’importanza strategica. Per questo motivo abbiamo deciso di riaprire il dibattito”.Così il deputato della Lega Andrea Barabotti.