Ora solare 2021, quando cambia l’ora e bisogna spostare le lancette avanti o indietro?

Quando cambia l'orario? Torna l'ora solare tra il 30 e il 31 ottobre, in un dibattito ancora aperto in Europa.

Nella notte tra il 30 e il 31 ottobre tornerà l’ora solare, con le lancette dell’orologio che dovranno essere spostare un’ora indietro. Le giornate dunque “si accorciano”, ovvero ci sarà un’ora in più di buio alla sera e una in più luce al mattino, secondo quella che ormai è una consuetudine in vigore dal 1966.

Ora solare, quando cambia l’orario?

Da qualche anno, dal 2018 per l’esattezza, si è aperto un dibattito in Europa per abolire l’ora solare ed evitare così tutte le ripercussioni che la stessa ha sulle persone, quali ad esempio il jet lag, la stanchezza e una dimostrata perdita di concentrazione e perdita sul posto di lavoro.

Il dibattito, causa covid, è stato più volte rimandato, ma non è ancora del tutto da escludere che prima o poi una decisione in tal senso possa essere adottata.

Quando cambia l’orario e torna l’ora solare?

La posizione dell’Italia sul tema è fin qui stata molto netta: no all’abolizione del cambio e sì alla divisione attualmente in corso. Ciò che ha indotto il governo del Paese a far si che nulla cambi in termini di ora solare e legale sono i i vantaggi legati al risparmio di energia elettrica che ne derivano.

Ora solare, a quando il cambio?

Per quanto riguarda l’ora legale, invece, questa tornerà in vigore nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022. In questo caso le lancette dell’orologio alle 2 di notte andranno portate alle 3, dunque un’ora avanti.