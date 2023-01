Home > Video > Oraigo, il dispositivo che ti avverte prima del colpo di sonno Oraigo, il dispositivo che ti avverte prima del colpo di sonno

Las Vegas, 11 gen. (askanews) – Una sorta di cerchietto da mettere in testa prima di iniziare la guida. Un dispositivo smart che potrebbe salvare la vita a noi e a chi incontriamo sulla nostra strada. Si chiama Oraigo ed è stato realizzato dalla omonima start up padovana che si è presentata al Ces 2023 di Las Vegas con questo dispositivo riscuotendo molto interesse tra gli investitori presenti alla fiera tech. Michele Galetta, founder di Oraigo: “Abbiamo realizzato questo dispositivo contro i colpi di sonno. E’ in grado di leggere le eg dell’utente ed è in grado di rilevare il pattern dei colpi di sonno in meno di due secondi. Una volta rilevato il colpo di sonno invia degli alert di tipo sonoro, visivo e di vibrazione per svegliare l’utente”. In sostanza Oraigo analizza l’attività cerebrale tramite un algoritmo che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per avvertirci quando siamo sul punto di avere un colpo di sonno.

