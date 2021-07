Orano: Stato francese rileva il 16,59% da Areva e Cdc per oltre 994,1 mln

Parigi, 6 lug. (Adnkronos) – Lo Stato francese acquista il 16,59% di Orano (ex Areva), la società francese che opera nel settore nucleare per circa 994,1 milioni di euro. E' quanto emerge dal Journal Officiel, la Gazzetta ufficiale francese.

Nel dettaglio l'operazione prevede l'acquisizione di 31.698.333 azioni (circa il 12%) che erano in possesso di Areva Sa al prezzo di 719,1 milioni di euro e l'acquisizione di 12.121.953 azioni (4,59%) che erano in mano a Caisse des dépôts et consignations, la Cassa dei depositi francese, per circa 275 mln di euro.