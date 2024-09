Orban da Cernobbio: Giorgia Meloni è la mia sorella cristiana

Cernobbio (Co), 6 set. (askanews) - "Giorgia Meloni è la mia sorella cristiana. Lo penso seriamente, prima questo tipo di relazioni non avevano un grande importanza nell'Unione Europea ma ora ci stiamo avvicinando a una nuova era". Lo ha detto Viktor Orban, primo ministro dell'Ungheria, parlando de...

Cernobbio (Co), 6 set. (askanews) – “Giorgia Meloni è la mia sorella cristiana. Lo penso seriamente, prima questo tipo di relazioni non avevano un grande importanza nell’Unione Europea ma ora ci stiamo avvicinando a una nuova era”. Lo ha detto Viktor Orban, primo ministro dell’Ungheria, parlando della premier italiana Giorgia Meloni a margine dei lavori del forum Ambrosetti di Cernobbio (Como). “Le culture simili hanno un ruolo molto più importante del passato. Non è solo una mia collega, è la mia sorella cristiana ed fondamentale”, ha ribadito.

A chi gli chiedeva se Meloni potesse avere un ruolo simile a quello avuto in passato da Angela Merkel, Orban ha risposto scherzando: “Non so se abbia l’aspirazione a diventare Cancelliere della Germania, non è il miglior lavoro possibile al momento. Non glielo consiglio…”.