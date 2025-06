Orban: no a Ucraina in Ue, con Kiev entra anche la guerra

Bruxelles, 26 giu. (askanews) – Il premier ungherese Viktor Orban ha detto di essere contrario all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea.

“Se ci integriamo, se integriamo l’Ucraina nell’Unione Europea, integriamo la guerra – ha dichiarato poco prima del Consiglio europeo a Bruxelles – non vogliamo stare insieme in una comunità con un Paese che è in guerra e rappresenta un pericolo imminente per noi.

Perché se un membro dell’Unione Europea è in guerra, significa che l’Unione Europea è una guerra e questo non ci piace”.