Orban: "Ue non è in posizione" di aprire trattativa adesione con Kiev

Roma, 14 dic. (askanews) – L’Unione europea non è “nella posizione” di aprire una trattativa di adesione con l’Ucraina: lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban arrivando al summit europeo a Bruxelles, vertice cruciale per Kiev.

“Abbiamo posto sette precondizioni e, secondo la valutazione della commissione, tre su sette non sono soddisfatte. Pertanto non c’è alcun motivo di discussione perché le precondizioni non sono soddisfatte ancora. Dovremo tornare sull’argomento successivamente quando sarà risolto dagli ucraini”.

