Orban va anche in Cina, incontro a Pechino con Xi Jinping

Pechino, 8 lug. (askanews) - Prosegue il tour internazionale del primo ministro ungherese Viktor Orbàn, che dopo l'Ucraina e la Russia adesso è in Cina dove ha incontrato il presidente Xi Jinping. La visita avviene alla vigilia del summit che la NATO tiene a Washington per celebrare il suo 75esimo...

Pechino, 8 lug. (askanews) – Prosegue il tour internazionale del primo ministro ungherese Viktor Orbàn, che dopo l’Ucraina e la Russia adesso è in Cina dove ha incontrato il presidente Xi Jinping. La visita avviene alla vigilia del summit che la NATO tiene a Washington per celebrare il suo 75esimo anniversario, con la guerra della Russia in Ucraina sullo sfondo.

Orbàn ha intrapreso queste visite non appena l’Ungheria ha assunto la presidenza di turno dell’Unione Europea. I leader di Bruxelles però si sono affrettati a dichiarare che il premier ungherese non parla a nome dell’Europa. Oggi, a Bruxelles, dovrebbe tenersi la conferenza stampa per l’annuncio della costituzione del nuovo gruppo europeo della destra sovranista “Patrioti”, in cui entreranno anche gli eurodeputati eletti con il partito Fidesz di Orban e numerose altre formazioni di estrema destra.