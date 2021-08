Ordine medici, Green pass grande opportunità anche per lavoro

(Adnkronos) – "Il Green pass oggi consente una ripresa delle normali attività sotto tutti gli aspetti. Sociale, lavorativo, di svago, di sport e così via. Credo che dobbiamo considerare il certificato verde come una grandissima opportunità, anche per il lavoro. E bisogna superare un po' le paure che in alcuni casi registriamo e che rappresentano soltanto retaggi di carattere culturale che vanno smontati con grande razionalità".

A dirlo all'Adnkronos Salute il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli.

"Noi medici – spiega – per primi abbiamo sperimentato l'obbligo del vaccino anti Covid. Eravamo in grandissima difficoltà nel momento in cui registravamo, costantemente, decessi tra gli operatori sanitari. Oggi il personale vaccinato non si ammala e non muore di Covid. Non abbiamo più decessi tra i vaccinati e questo ci ha consentito di riprendere a lavorare, a fare la nostra professione con grande serenità".

"Ricordo i giorni drammatici in cui dovevamo aggiornare il triste elenco dei deceduti sul sito. Erano situazioni drammatiche per tutti, coinvolgevano famiglie, si aveva paura di esporsi. Con il vaccino siamo tornati a svolgere con grande serenità il nostro compito. L'invito che faccio ai lavoratori è guardare ai medici come esempio di coloro che sono tornati ad avere un rapporto ordinario con la propria professione, grazie al vaccino e oggi possiamo dire al Green pass", conclude Anelli.