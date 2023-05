Ordini medici, 'aggredita dottoressa al pronto soccorso di Bari'

Milano, 29 mag. (Adnkronos Salute) - Nuovo caso di violenza verso un operatore sanitario. "E' di ieri l'ultimo grave episodio all'ospedale San Paolo di Bari, dove una dottoressa in servizio al Pronto soccorso è stata aggredita e schiaffeggiata da una donna, riportando un t...

Milano, 29 mag. (Adnkronos Salute) – Nuovo caso di violenza verso un operatore sanitario. "E' di ieri l'ultimo grave episodio all'ospedale San Paolo di Bari, dove una dottoressa in servizio al Pronto soccorso è stata aggredita e schiaffeggiata da una donna, riportando un trauma cervicale con una prognosi di 15 giorni". Lo comunica la Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ricordando che "qualche giorno fa" sempre a Bari, "all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, un altro medico era stato assalito dal padre di un paziente".

"Ai medici aggrediti nel Barese, che ho già sentito personalmente, va la mia solidarietà di collega, di presidente d'Ordine e di presidente Fnomceo", dichiara in una nota Filippo Anelli. "Ma non basta: dobbiamo agire – esorta il numero uno dei medici italiani – per prevenire questi atti che hanno conseguenze sulla salute degli operatori, sulla sicurezza delle cure e sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, sempre più provato dall'abbandono da parte dei professionisti stremati da condizioni di lavoro intollerabili".