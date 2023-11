Ordini medici, 'prevedere nostra rappresentanza in nuova Aifa'

Roma, 17 nov. (Adnkronos Salute) – "Prevedere, all’interno della nuova Aifa, la partecipazione di una rappresentanza dei medici, che dei farmaci sono i prescrittori". È quanto auspica, nell’ambito del processo di riforma dell’Agenzia, il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, in un video per la prossima edizione di Fnomceo Tg Sanità, diffuso oggi in anteprima.

"Appare opportuno che, in vista di una riformulazione generale della organizzazione dell’Aifa, la Federazione sia presente all’interno dell’organismo, proprio per garantire i medici che sono i prescrittori dei farmaci che vengono autorizzati dall’Aifa".