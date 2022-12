Ore febbrili ad Ischia dove si scava ancora per trovare l'ultima dispersa

Ore febbrili ad Ischia dove si scava ancora per trovare l’ultima dispersa e dove ormai è una corsa contro il tempo per completare il soccorso prima che il meteo diventi di nuovo terribile e proibitivo.

Il commissario straordinario per la Protezione Civile ad Ischia Legnini aveva già annunciato dal pomeriggio del 2 dicembre l’avvio delle operazioni di evacuazione della zona rossa.

Ad Ischia si scava ancora

Da questo punto di vista ed in veste precauzionale perciò avevano lasciato le loro abitazioni circa 1.100 persone. I cittadini dei vari comuni, come spiegano i media, hanno passato la notte negli alberghi dell’isola oppure nelle strutture sportive.

Fra di essi il palazzetto dello sport di Ischia Porto. Il dato è che da un lato c’è la necessità di portare a termine le operazioni di soccorso trovando Maria Teresa Arcamone, dall’altro c’è il bisogno assoluto di evitare nuove tragedie. Una nuova allerta meteo che ha interessato la Campania, e quindi anche l’isola di Ischia, fa ancora paura e già nella giornata del 2 dicembre la pioggia è caduta copiosa per gran parte della giornata.

La nuova frana a Lacco Ameno e le ricerche

A Lacco Ameno si è anche verificata una nuova frana con un costone di roccia che è caduto sulla strada, minacciando 5 case. E lo spot del dolore a via Celario, a Csamicciola? Lì si stanno concentrando gli sforzi dei soccorritori per scavare per trovare l’ultima dispersa, la 31enne Maria Teresa Arcamone. Fanpage spiega che “gli ultimi corpi, quelli di Gianluca Monti, della moglie Valentina Castagna e di Salvatore Impagliazzo, sono stati recuperati lo scorso 1 dicembre”.