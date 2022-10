Amara sorpresa e malumore diffuso sui social delle persone, organizzano il matrimonio in un'azienda vinicola ma negano il vino agli invitati

Loro organizzano il matrimonio in un’azienda vinicola ma negano il vino agli invitati, con la location che prometteva decisamente bene ma con la scelta degli sposi che ha lasciato molte bocche a secco ed ha scatenato commenti di fuoco su social specializzati e su Facebook.

Il sunto è che i due sposi hanno deciso di stupire tutti con un matrimonio impeccabile ma morigerato, tanto morigerato che non è stato servito alcol e che i 100 invitati in un’elegante azienda vinicola hanno avuto l’impressione di essere stati presi per i fondelli.

Al matrimonio negano il vino agli invitati

Secondo i media degli Usa che hanno trattato la notizia ai convenuti è stato servito succo d’uva frizzante per il brindisi di nozze, poi solo tè, acqua o limonata. E non sono mancati i commenti negativi: “È stato tutto imbarazzante e pacchiano”.

Su Reddit uno degli invitati ha intitolato il suo post “Matrimonio secco in azienda vinicola”. E ancora: “Sono andato a un matrimonio con un’amica l’anno scorso come più uno. Ho pensato ‘bello è in un’azienda vinicola, ci sarà vino e divertimento e tutti si divertiranno un mondo'”.

“Si mangiava in piedi e nessuno ballava”

Poi la delusione per la penuria di alcol: “Bene, si scopre che mentre la cerimonia è stata bellissima nel vigneto, è stata anche gelida, a ottobre nel Midwest superiore Usa può fare davvero freddo”.

Il tutto con un mesto post di chiosa: “Le persone mangiavano, stavano in piedi e nessuno stava davvero vibrando. Il DJ era un tizio con il cellulare collegato. È stata una cerimonia di dimensioni decenti con forse 100 persone presenti. Dopo il pasto e i discorsi era il momento dei balli, ma sono finiti subito. La metà delle persone se ne è andata subito. Era presto, circa le 18.00 e quando mi sono guardato intorno erano rimaste solo 15 persone al massimo.

È stato semplicemente super imbarazzante”.