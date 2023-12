Mentre ai tempi del GF Vip erano nemiche giurate, adesso Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi sono diventate amiche per la pelle. Il merito è anche di Daniele Dal Moro, fidanzato dell’una e amico dell’altra.

Ospite del programma radiofonico Turchesando, Oriana Marzoli si è raccontata un po’. Tra le tante cose, l’ex concorrente del GF Vip ha parlato anche del rapporto ritrovato con Antonella Fiordelisi. Ai tempi del reality più spiato d’Italia se ne sono dette di tutti i colori, mentre oggi sono amiche per la pelle. Come mai ha cambiato idea?

Oriana, in merito ad Antonella, ha raccontato:

“Sono contenta di aver fatto pace, non è stato nulla di pensato, ho avuto l’opportunità di parlarle. Ci siamo incontrate per caso e abbiamo conversato ad un tavolo e alla fine ci siamo dette che alcune volte siamo state bene e che il reality ormai è finito. Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me, piuttosto che avere delle amiche finte”.