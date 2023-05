Tra i due ex gieffini Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non c'è crisi. A parlare gli stessi interessati sui social.

L’amore tra i due ex gieffini Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è nato davanti alle telecamere della settima edizione Grande Fratello Vip, tuttavia, secondo recenti rumors, la coppia sarebbe in crisi. A quanto pare non ci sarebbe nulla di vero e a parlarne a tale proposito sono gli stessi interessati sui social: “Le cose che si dicono non sono vere”, ha spiegato la modella venezuelana.

Tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è finita? Parla lei: “Sono cavolate”

Le parole della modella venezuelana, affidate alle stories sui social, sono nette e non lasciano dubbi: “Sto leggendo certe cavolate, non capisco perché. È tutto ok, torno in Italia, torno adesso, tranquilli e sereni che le cose che si dicono non sono vere. La mia vita è uguale a prima, è tutto ok”.

La risposta di Daniele Dal Moro

Anche l’imprenditore Daniele Dal Moro ha detto la sua in maniera attrettanto piccata sulla questione: “Io ho deciso di andare in televisione, e per questo consapevolmente mi prendo oneri e onori, comprese le sue ca**ate!”, infine ha aggiunto: “Poteva restarsene liberamente nell’anonimato. Magari alcune persone avrebbero continuato a pensare che fosse una sveglia […] E invece no, ora tutti sanno che se le va bene ha tre neuroni che giocano a nascondino. Saluti”.