Oriana Marzoli in bikini su Instagram, l’ex gieffina svela ai fan il suo “nuovo progetto”

L’ex gieffina Oriana Marzoli ha postato alcune foto in bikini su Instagram e ha deciso di rivelare ai suoi followers quale sia il “nuovo progetto” al quale sta lavorando.

Oriana Marzoli in bikini su Instagram

A pochi giorni dalla fine del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha infiammato il web postando alcuni scatti in cui indossa dei bikini alquanto succinti. “Sto andando a Napoli per un progetto specialissimo… non vedo l’ora di potervi raccontare”, ha detto la modella venezuelana in una delle sue Instagram Stories, poco prima di partire alla volta del capoluogo campano.

“Vi faccio un piccolo spoiler, ma sono sicura che vi piacerà un sacco”, ha poi aggiunto. Poche ore dopo la pubblicazione delle stories su Ig, la finalista del GF Vip è riapparsa sui social mostrandosi estremamente colpita per l’intuito dei suoi followers rispetto al progetto top secret al quale sta lavorando.

L’ex gieffina svela ai fan il suo “nuovo progetto”

“Non so come avete fatto ma avete indovinato! Sono venuta a Napoli e sto scegliendo tessuti, modelli, colori e costumi per la mia capsule…”, ha spiegato, per poi condividere gli scatti bollenti.

Con le foto postate su Ig, l’ex gieffina ha mostrato uno dei modelli e alcuni colori che comporranno la collezione di costumi da bagno alla quale sta lavorando.

Intanto, ai fan che le hanno chiesto dove sia il fidanzato Daniele Del Moro, la Marzoli ha risposto che l’ex gieffino non è con lei a Napoli.