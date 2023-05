Oriana Marzoli in lacrime per la rottura con Daniele Dal Moro: "Non sto bene"

Storia d’amore al capolinea per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La bella venezuelana è finita in lacrime sui social per la rottura e ha fatto una richiesta specifica ai fan. Il ragazzo, nel frattempo, tace.

A distanza di poco più di un mese dalla fine del Grande Fratello Vip, la storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è arrivata al capolinea. La bella venezuelana ha smesso di seguire il fidanzato sui social ed è partita per Milano da sola, lasciando Verona, città di residenza di lui. Si è mostrata in lacrime su Instagram, poi ha fatto una richiesta ai fan.

Oriana Marzoli fa una richiesta ai fan

Via Twitter, Oriana ha fatto una richiesta ai fan:

“Vi prego, non taggatemi più in cose d’amore su Ig. Non mi aiuta ok? Se mi volete bene non farlo, non sto bene. Grazie…”.

La Marzoli non è entrata nei dettagli, ma si sta riferendo alla rottura con Daniele.

Oriana e Daniele: la rottura causata dalla gelosia

Anche se non si hanno conferme, sembra che la rottura tra Oriana e Daniele sia stata causata dalla gelosia. La colpa sarebbe dei fan, che hanno inviato una segnalazione alla Marzoli. “Bebè chiedi spiegazioni a Daniele perché ha appena iniziato a seguire questa ragazza e le ha messo like a post abbastanza vecchi“, si legge nel messaggio della seguace. La bella venezuelana ha chiesto spiegazioni al fidanzato e si è scatenato l’inferno. Dal Moro, infuriato come non mai, ha tuonato:

“Mi create solo problemi. Il GF è finito e io, come sempre, faccio il c*zzo che mi pare! Anche perché vi ricordo che siete stati VOI a farmi squalificare. E non mi importa di chi dice: ma non siamo stati noi, non tutti sono così, sono haters… L’unico che ha pagato sono io. E mo ve ne andate a fare in c*lo! Bye”.

A questo punto, Daniele è stato bannato da Twitter ed è sceso nel silenzio.