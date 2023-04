Da quando il GF Vip 7 è giunto a conclusione, Oriana Marzoli non è ancora tornata in Spagna. Nelle ultime ore, ha raccontato ai fan che il viaggio per Madrid è imminente, ma non ha nascosto di aver avuto l’ennesimo malore.

Oriana Marzoli ha un malore

Dopo la fine del GF Vip, Oriana Marzoli ha iniziato una specie di convivenza con Daniele Dal Moro. Anche se nella Casa più spiata d’Italia sembrava impossibile che tra loro potesse nascere qualcosa di serio, i due appaiono parecchio affiatati. Nelle ultime ore, la bella venezuelana ha avuto un malore, ma ha confessato che il viaggio per Madrid è imminente e Daniele andrà con lei.

Cosa ha avuto Oriana Marzoli?

“E’ successo un’altra volta… Ho un mal di testa…“, ha esclamato Oriana in una Instagram Stories portandosi le mani al volto. Dopo la fine del GF Vip, non è la prima volta che accusa un malore. Fortunatamente, Daniele è al suo fianco, quindi può sentirsi al sicuro.

Oriana e Daniele presto a Madrid

A distanza di qualche ora dal malore, Oriana è tornata sui social. Si è mostrata distesa sul divano con una coperta addosso e ha raccontato ai fan che il viaggio a Madrid è imminente. Prima si recherà a Milano per incontrare gli altri Vipponi, poi con Dal Moro si recheranno in Spagna e lui potrà conoscere tutta la sua famiglia.