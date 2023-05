Oriana Marzoli sul rapporto con Daniele Dal Moro: "E' difficile"

Ospite di Mtmad con la madre, Oriana Marzoli ha parlato del suo rapporto con Daniele Dal Moro. L’ex Vippona ha sottolineato che prova davvero un sentimento molto forte per lui, ma ha ammesso che non è sempre facile portare avanti la relazione.

Oriana Marzoli, ospite del podcast Mtmad con la mamma Cristina, ha parlato del suo rapporto con Daniele dal Moro, conosciuto nella casa del GF Vip. La bella venezuelana ha raccontato che la relazione, pur con alcune difficoltà, procede. Prova dei sentimenti molto forti per lui, ma negli ultimi giorni hanno avuto diverse discussioni a causa di una segnalazione dei fan.

A causa della segnalazione, Daniele ha perso la pazienza e ha scritto post al vetriolo su Twitter. Subito dopo si è cancellato dal social, ma le discussioni si sono spostate nella vita privata. Dal Moro ha litigato con Oriana e la situazione si è fatta piuttosto difficile. La Marzoli ha ammesso:

“Non é difficile incontrare una persona, ma é difficile incontrare una persona che ti piace e che ti completi, altrimenti starei sola e, se sto con Daniele è perché realmente sento qualcosa, l’avete visto nel reality. (…) Non perdo tempo con persone che non mi interessano”.

Mamma Cristina, anche lei intervenuta nel podcast, si è detta felice del rapporto che la pargola ha con Daniele. La donna ha dichiarato:

“Quando Oriana sta con un ragazzo é perché realmente questo ragazzo le piace, sente qualcosa per lui. Io so cosa attualmente lei sente per Daniele, perché altrimenti non starebbe con lui”.