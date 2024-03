Oricon e Demetra lanciano l'indagine sulla crisi delle mense

Milano, 5 mar. (askanews) – Un settore nevralgico e cruciale attualmente in crisi e alla ricerca della risalita. Quello delle mense scolastiche sta vivendo infatti un momento storico complicato senza precedenti. A causare gravi difficoltà sono soprattutto i prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale oltre che gli aumenti dei costi delle materie prime, ai quali si aggiunge una mancata revisione prezzi e un codice dei contratti pubblici contraddittorio ed inadeguato per appaltare i servizi di mensa. Dall’indagine svolta da Demetra e per conto di Oricon (Osservatorio Ristorazione Collettiva e Nutrizione), emerge un quadro che dettaglia nel particolare le ragioni per cui le mense scolastiche non sono solo un servizio essenziale, ma racchiudono un importante valore sociale.

Carlo Scarsciotti, Presidente Oricon, ha dichiarato: “Abbiamo deciso di svolgere un’indagine coinvolgendo le famiglie per dettagliare a fondo cosa significa ‘tempo pieno’ e mense nella percezione delle famiglie. I bambini che non usufruiscono del tempo pieno, nel ciclo della primaria, hanno un anno di apprendimento in meno rispetto ad un coetaneo che usufruisce del servizio mensa. Ai genitori abbiamo chiesto se sarebbero disponibili ad accettare qualche rinuncia pur di continuare ad avere lo stesso servizio: tante famiglie lo sarebbero, a patto di ricevere un pasto senza interruzione”.

A proposito, la ricerca è stata presentata stamane a Roma presso la Camera dei Deputati all’Intergruppo parlamentare sulla povertà educativa, presieduto da Irene Manzi

“Si tratta di un tema importante” – ha dichiarato l’On. Irene Manzi, membro della VII Commissione della Camera dei Deputati – “È necessario garantire il servizio delle mense come un bene essenziale. Ciò vuol dire che il servizio deve essere assicurato a livello universale in tutto il territorio nazionale”.

Insomma, una crisi dove tutte le parti sono coinvolte, una crisi da risolvere per il bene delle famiglie, dei bambini e di tutta la filiera.

20240228_video_14474099