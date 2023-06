Orietta Berti canta l'amore Arcobaleno: "Siamo nati per amare"

Roma, 1 giu. (askanews) – Un brano sulla diversità sessuale, delicato e forte allo stesso tempo, che invita alla riflessione. Un brano che racconta di una madre che accoglie e aiuta il figlio che ha deciso di fare coming out. Orietta Berti esce nel giorno del suo 80esimo compleanno con “Diverso”, brano scritto da Enzo Campagnoli, Tano Campagnoli e Mario Guida, e contenuto nell’album “La mia vita è un film (55 anni di musica) – 2021”, distribuito da Believe digital Italia (digitale) e da Self Distribuzione (fisico).

“Diverso è un brano che parla dell’amore di una madre che protegge e sostiene il figlio che ha deciso di fare coming out. Lo incoraggia ad essere felice, a non avere paura, perché non c’è nulla di sbagliato nell’amare e voler bene a un’altra persona. È la cosa più naturale del mondo. Siamo nati per amare”.

Il testo sottolinea l’importanza del dialogo, per superare la paura di non essere compresi, accettati e trova espressione nei tanti volti che nel video sono accanto a Orietta in una sorta di album di famiglia. “Ho scelto Casa Arcobaleno di Milano perché è una bellissima realtà che accoglie e aiuta da tutta Italia ragazze e ragazzi che vengono rinnegati o emarginati dalle proprie famiglie di origine. Qui trovano affetto, calore, rispetto, conforto e aiuto da una vera famiglia amica. È un aiuto per la vita”.