Orietta Berti: "Cosa mi ha chiesto di fare Sonia Bruganelli dopo il GF Vip"

Ora che la settima edizione del GF Vip sta ormai volgendo al termine, Orietta Berti ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Sonia Bruganelli e ha svelato cosa le avrebbe chiesto di fare la collega dopo la fine del programma.

Sonia Bruganelli: la richiesta fatta a Orietta Berti

A quanto pare tra Sonia Bruganelli e Orietta Berti è nato uno splendido rapporto d’amicizia e in un caso era stata la stessa moglie di Paolo Bonolis ha manifestare pubblicamente la sua ammirazione per la cantante con cui, a quanto pare, sarebbe intenzionata a mantenere un rapporto anche dopo la fine della settima edizione del reality show. A svelarlo è stata la stessa Berti, che ha detto: “Creiamo una coppia bellissima. Ci siamo piaciute subito perché diciamo sempre quello che pensiamo. È nata una bella amicizia: mi ha chiesto di tenerci in contatto anche a programma finito e io le ho detto subito di sì”.

Le due opinioniste sono quindi ottime amiche, a differenza di quanto capitò in passato tra Sonia Bruganelli e l’ex opinionista Adriana Volpe, che ebbero addirittura una discussione in diretta. In tanti sono curiosi di sapere se tra le due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro e se sulla vicenda emergeranno altri dettagli.