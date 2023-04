Orietta Berti e le foto con la nipotina Olivia su Instagram: gli auguri per il compleanno della bimba

Boom di like per Orietta Berti che ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto insieme alla nipotina Olivia per il compleanno della piccola.

Orietta Berti ha racimolato un mucchio di like mostrandosi su Instagram in versione nonna. In occasione del compleanno della nipotina Olivia, infatti, la cantante ha postato alcuni scatti che la ritraggono insieme alla bimba, che ha appena compiuto 4 anni.

L’artista, che negli ultimi anni si è trasformata in una autentica star del piccolo schermo, è estremamente attiva sui social. In particolare, su Instagram, vanta un seguito di oltre 214 mila followers. Del resto, con il suo stile inconfondibile, Orietta Berti è in grado di conquistare intere generazioni e fare breccia anche nei cuori dei più giovani: motivo per il quale, del resto, Alfonso Signorini l’ha scelta come opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Gli auguri per il compleanno della bimba

Proprio su Instagram, la cantante ha fatto emozionare i suoi followers condividendo alcuni scatti insieme alla nipotina Olivia, accompagnata da una tenerissima dedica per festeggiare il quarto compleanno della piccola.

“Tanti auguri di cuore alla mia nipotina Olivia che oggi compie quattro anni. auguri piccolina da tutti noi e dalla tua sorellina Ottavia”, si legge su Ig.

La bambina è figlia di Otis Paterlini, ultimogenito della cantante e del marito Osvaldo, e di Lia Chiari.

In un commento postato in risposta a Sandra Milo, poi, Orietta Berti ha scritto: “Siamo qui che prepariamo la festicciola per Olivia con torta e regali”.