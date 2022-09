Orietta Berti è pronta per il GF Vip: la sua stoccata contro Alex Belli

In vista della sua partecipazione al GF Vip Orietta Berti ha scagliato una frecciatina contro Alex Belli.

Orietta Berti è pronta per approdare al GF Vip nel ruolo di opinionista e nel frattempo non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro uno dei protagonisti della precedente edizione, Alex Belli.

Orietta Berti contro Alex Belli

Orietta Berti non vedrebbe l’ora di potersi mettere alla prova come opinionista del GF Vip, ruolo in cui apparirà al fianco di Sonia Bruganelli (per la seconda volta scelta come opinionista dello show).

La celebre cantante ha anche colto l’occasione per farsi vedere preparata sui concorrenti della precedente edizione e ha scagliato una frecciatina infuocata contro Alex Belli:

“L’amore libero c’è sempre stato. Una persona che ha più partner pensa di avere un apprezzamento in più. Adesso si vive di gossip, ma poi loro come vivono? Credo che a volte si faccia più per mettersi in mostra, perché magari non hanno fatto nulla di importante nella vita professionale”, ha dichiarato Orietta Berti.

L’attore replicherà al suo commento?

Alex Belli e Delia Duran

Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip Alex Belli sembra aver ritrovato la serenità accanto alla moglie Delia Duran, con cui starebbe cercando di avere un bambino. I due al GF Vip 6 sono stati protagonisti di un discusso triangolo con Soleil Sorge, che sembrava provare dei forti sentimenti nei confronti dell’attore.