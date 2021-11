Orietta Berti lavorerà con Sandra Milo e Mara Maionchi in un nuovo tv show

Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo insieme in Quelle Brave Ragazze.

Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo, insieme in un nuovo reality show che andrà in onda su Sky. Il nome del format è Quelle Brave Ragazze. Tutto è iniziato all’interno di un aeroporto dove le tre donne di spettacolo si sono incontrate.

A Orietta, Mara e Sandra è stato chiesto di fare le valigie e di partire per un viaggio verso l’ignoto. Che cosa accadrà?

Orietta Berti: una vacanza memorabile con Mara e Sandra

Il comunicato stampa di Quelle Brave Ragazze ci dà un’idea su quello che sarà il format del programma: “Mara, Sandra e Orietta si sono incontrate in aeroporto, pronte a imbarcarsi su un volo che le condurrà in una destinazione a loro sconosciuta.

Le aspetta una vacanza memorabile ripresa costantemente dalle telecamere che immortaleranno ogni momento dell’avventura di Quelle Brave Ragazze, durante la quale saranno chiamate ad affrontare alcune prove – che le porteranno a conoscere abitudini, culture e posti lontani da loro – e si sposteranno sempre a bordo di un furgoncino molto speciale. Alla guida ci sarà un autista che sarà anche il loro tuttofare pronto, all’occorrenza, a soddisfare le loro necessità”.

Mara Maionchi “gasata” per l’avventura con Orietta Berti e Sandra Milo

Orietta Berti, Mara Maionchi e Sandra Milo presenteranno un format per certi aspetti simile a Pechino Express. La Maionchi ha detto, tramite alcune dichiarazioni riportate da Biccy: “Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura”.

Le dichiarazioni di Orietta Berti e Sandra Milo

Sandra Milo ha dichiarato circa la sua nuova avventura televisiva: “Spero possa essere un’avventura bellissima: mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono due persone fantastiche”.

Orietta Berti ha invece detto: “L’ho fatto anche per la compagnia: Mara la conosco benissimo da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto”.