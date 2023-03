Orietta Berti, lo sfogo fiume contro Antonella Fiordelisi: "Le falsità e le volgarità dei suoi familiari"

Orietta Berti è tornata a sfogarsi via social dopo lo scontro avuto con Antonella Fiordelisi al GF Vip.

Attraverso i social Orietta Berti è tornata a scagliarsi contro Antonella Fiordelisi e i suoi familiari ma ha intimato ai suoi fan di non abbandonarsi alle polemiche sterili.

Orietta Berti: lo sfogo contro Antonella Fiordelisi

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi e i suoi familiari hanno accusato Orietta Berti di aver rivolto alla schermitrice delle critiche ingiuste e persino di aver usato contro di lei del bullismo. La cantante ha replicato a questo genere di accuse in diretta tv e, nelle ultime ore, ha condiviso un articolo di Vanity Fair incentrato sulla vicenda e ha scritto sui social:

“Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza”, ha scritto la cantante, che ha anche chiesto ai suoi fan di non abbandonarsi a polemiche sterili in merito alla vicenda.

Al momento Antonella Fiordelisi non ha replicato alla questione e in tanti si chiedono se lo farà. Nei giorni scorsi la madre della schermitrice ha scritto una lettera pubblica a Pier Silvio Berlusconi e all’interno di essa si era scagliata anche contro la Berti e gli altri volti del programma tv.