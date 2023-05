Orietta Berti (79 anni) ha raccontato la sua esperienza con il Long Covid a diversi mesi dal contagio. La malattia è passata, ma sembra che la cantante stia affrontando conseguenze abbastanza pesanti. La stessa ha parlato di una situazione non facile e di una ripresa che tarda ad arrivare. Eppure, in apparenza, l’Orietta nazionale è piena di energia ed è ancora attiva professionalmente: l’abbiamo vista di recente come opinionista al Grande Fratello Vip, con la conduzione di Alfonso Signorini. Come informa TvZap, la presenza dell’artista è stata un successo e i telespettatori si augurano che torni presto su Canale 5, in un modo o nell’altro.

Orietta Berti: “La malattia ha lasciato strascichi”

Nel corso di un’intervista al Messaggero, Orietta ha dichiarato: “La malattia ha lasciato strascichi. Dolori fortissimi alla schiena: ‘Che succede?’, pensai dopo le prime fitte. Ho fatto tac e risonanze magnetiche: alla fine i medici mi hanno spiegato che sono le conseguenze del Covid. Col tempo questi dolori dovrebbero andar via”.

Una carriera invidiabile

Sono pochi i cantanti italiani che vantano un curriculum vitae come quello di Orietta Berti. Tutto iniziò a Sanremo 1967 quando la cantante vinse quell’edizione del festival con il brano “Io, tu e le rose”. Nonostante siano passati quasi 60 anni, Orietta non ha mai smesso di rimettersi in gioco e il tormentone estivo “Mille” del 2021 (feat Fedez e Achille Lauro) ne è un esempio. Siamo sicuri che la mitica Orietta avrà ancora molto da dire in futuro!