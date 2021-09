Orietta Berti regina d’estate alla conquista dell’Arena di Verona

Milano, 9 set. (askanews) – “Non è la prima volta che vengo all’Arena di Verona, negli anni passati ho fatto tantissime manifestazioni, ma

quest’anno è bellissimo perché arrivo con una canzone che hanno cantato tutte le generazioni è stata una soddisfazione immensa”. Così Orietta Berti poche ore prima di esibirsi ai Seat Music Awards all’Arena di Verona ricorda il successo del tormentone dell’estate “Mille”, cantato insieme con Achille Lauro e Fedez.

Su eventuali nuove collaborazioni con i due la cantante non si sbilancia, ma neanche esclude “non si sa perché loro sono uomini di grandi sorprese, non so se finisce qua o se andrà avanti, non lo so”.

Di sicuro dopo il successo sul palco di Sanremo, essere stata la regina dell’estate col ritornello più cantato degli ultimi mesi “è stata la ciliegina sulla torta”, ha concluso.