Orietta Berti sporge denuncia: la truffa ai danni della cantante

Orietta Berti avrebbe sporto regolare denuncia alla Questura di Reggio Emilia dopo che la sua immagine sarebbe stata usata indebitamente – senza che lei ne fosse a conoscenza – per fini commerciali.

Orietta Berti: la denuncia

Orietta Berti è stata costretta a sporgere denuncia per un caso relativo alla truffa d’immagine. Stando a quanto si apprende in rete l’immagine della cantante sarebbe stata usata e sfruttata indebitamente per fini commerciali e senza che lei ne fosse stata messa al corrente. Al momento Orietta Berti non ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti, sui social, sono impazienti di sapere se la cantante parlerà pubblicamente dell’accaduto.

Di recente la cantante è finita al centro dell’attenzione generale per le accuse rivolte contro di lei dall’ex concorrente del GF Vip Antonella Fiordelisi. Come l’ex schermitrice anche i suoi genitori avevano criticato aspramente i modi della cantante attraverso i social, e la replica di Orietta Berti non si è fatta attendere. In tanti sono curiosi di sapere se la cantante si esprimerà anche in merito alla truffa di immagine da lei subita e se la vicenda avrà ulteriori sviluppi nei prossimi mesi. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più.