Orietta Berti stronca Pamela Prati: "Offendi la mia intelligenza"

Al GF Vip Pamela Prati è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone e Orietta Berti, a sorpresa, si è scagliata pubblicamente contro di lei tirando in ballo anche la conduttrice Silvia Toffanin.

Orietta Berti contro Pamela Prati

Nella sua ultima intervista a Verissimo Orietta Berti aveva parlato con Silvia Toffanin del caso di Pamela Prati e entrambe avevano concordato di non voler né poter credere alla showgirl in merito alla controversa questione del fidanzato fantasma Mark Caltagirone. Nel corso dell’ultima diretta al GF Vip, Orietta Berti è tornata a rincarare la dose e ha affermato persino che la Prati offenderebbe la sua intelligenza.

“Lei dice che in Italia ci sono tre persone che non credono alla sua storia, cioè la Rossetti, la Toffanin e io e anche Sonia.

Che vada a vedere i profili social del Grande Fratello da quando è entrata qui e poi mi dirà che c’è tutta Italia che non le crede, forse solo un quarto crede alla sua storia. Sei tu che dici che noi non crediamo alla tua storia. Io non crederò mai alla tua storia. Mi offendi, offendi la mia intelligenza di donna normale, perché lo so nel nostro ambiente come vanno queste cose”, ha tuonato Orietta Berti.

Pamela Prati per tutta risposta ha invitato l’opinionista a consultare i magistrati e appurare così che lei abbia detto la verità.

Dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a causa del caso Caltagirone, Pamela Prati ha sempre sostenuto di esser stata la sola e unica “vittima” della vicenda.