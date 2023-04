Orietta Berti torna al GF Vip come opinionista: il cachet da capogiro

Orietta Berti potrebbe ricevere un cachet a dir poco esagerato per il suo ritorno al GF Vip in veste di opinionista.

Secondo i rumor circolati in rete Orietta Berti sarebbe stata confermata come opinionista per il GF Vip 8 e per la sua partecipazione al programma la cantante potrebbe ricevere un cachet da capogiro.

Orietta Berti: il cachet al GF Vip

Secondo i rumor in circolazione la produzione del GF Vip si sarebbe accordata con Orietta Berti per un cachet da ben 10mila euro a puntata per la prossima edizione del reality show e la cantante potrebbe prendere parte anche a due puntate speciali legate al programma tv (su cui al momento non è dato sapere di più). La Berti sarebbe stata riconfermata nel ruolo di opinionista mentre la collega Sonia Bruganelli ha già fatto sapere che non prenderà parte per la terza volta al reality show. Secondo indiscrezioni Giulia Salemi, che è già stata una presenza fissa nell’ultima edizione del programma, potrebbe essere “promossa” al ruolo di opinionista, ma al momento sulla questione non sono emerse conferme e in tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.

La settima edizione del programma ha visto trionfare Nikita Pelizon e in tanti, tra i fan dei social, sono curiosi di sapere quali saranno i personaggi scelti per il cast della prossima edizione del reality (che, con tutte le probabilità, prenderà il via tra settembre e ottobre 2023).