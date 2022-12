Orion a soli 128 km dalla Luna, poi rotta verso la Terra

Milano, 6 dic. (askanews) - Orion a meno di 130 chilometri dalla Luna. Le immagini rilasciate dalla Nasa mostrano il momento in cui la capsula spaziale della missione Artemis-1 è stata più vicina al satellite terrestre prima di invertire la rotta e cominciare il suo viaggio di ritorno verso la T...

Milano, 6 dic. (askanews) – Orion a meno di 130 chilometri dalla Luna. Le immagini rilasciate dalla Nasa mostrano il momento in cui la capsula spaziale della missione Artemis-1 è stata più vicina al satellite terrestre prima di invertire la rotta e cominciare il suo viaggio di ritorno verso la Terra, grazie ad una complessa manovra perfettamente riuscita che ha sfruttato la gravità lunare in aggiunta alla spinta propulsiva garantita dal modulo di servizio europeo.

“Siamo al 20° giorno di volo della nostra missione di 26 giorni e continuiamo a procedere secondo quanto pianificato – ha spiegato Mike Sarafin, responsabile della missione – Abbiamo completato con successo la manovra per il volo di ritorno e ora siamo impegnati in una traiettoria di ritorno sulla Terra prevista per l’11 dicembre”.

Orion atterrerà nell’Oceano Pacifico al largo di San Diego, condizioni meteorologiche permettendo.