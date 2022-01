Oristano, 4 pazienti Covid morti in pronto soccorso: aperta un’inchiesta

Dopo che quattro pazienti Covid sono morti nel Pronto Soccorso dell'ospedale di Oristano, l'Asl ha aperto un'indagine per fare luce sulla vicenda.

L’azienda sanitaria di Oristano ha aperto un’inchiesta per fare luce sul caso dei quattro pazienti positivi al Covid morti al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. I risultati delle indagini dovrebbero essere disponibili entro due giorni.

Pazienti morti nel Pronto Soccoso di Oristano

Si tratta della vicenda che ha coinvolto quattro soggetti contagiati che, in attesa del trasferimento nella terapia intensiva di una struttura ospedaliera attrezzata di Cagliari, sono deceduti. Un fatto che ha spinto l’Asl ad aprire una procedura, come è d’ufficio fare in circostanze simili, e le autorità competenti a disporre l’autopsia sul corpo di uno di loro, un uomo di 70 anni.

In questo modo sarà possibile capire come si sia evoluta la malattia da Covid nel paziente che, ricoverato per una polmonite e sottoposto alle cure nel Pronto Soccorso, si è aggravato repentinamente fino a morire.

Pazienti morti nel Pronto Soccoso di Oristano: struttura in difficoltà

Come altri ospedali sardi, anche quello di Oristano sta facendo i conti con un elevato accesso di pazienti positivi che hanno messo in difficoltà la struttura. Negli ultimi giorni, con l’accoglienza in PS di 14 contagiati contemporaneamente, il personale è stato messo a dura prova ed è anche accaduto che un solo medico di turno abbia dovuto fare la spola tra l’assistenza ai pazienti Covid e quelli non Covid.