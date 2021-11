Oristano, colpo accidentale al poligono di tiro: morto un poliziotto

Tragedia ad Oristano, un poliziotto è morto durante un'esercitazione al poligono di tiro: un colpo partito per sbaglio non gli ha dato scampo

Tragedia ad Oristano, in Sardegna, un poliziotto è morto durante un’esercitazione al poligono di tiro: un colpo partito per sbaglio non gli ha dato scampo.

Oristano, poliziotto morto al poligono di tiro: chi era la vittima

Il poliziotto Sergio Di Loreto, un 48enne assistente capo della Questura di Agrigento, era arrivato da qualche giorno ad Oristano per partecipare a un corso di aggiornamento per la sezione Scorte al Caip di Abbasanta.

Durante un’esercitazione al poligono di tiro di Soddì un proiettile è partito per errore e l’ha ucciso.

Oristano, poliziotto morto al poligono di tiro: la dinamica dell’incidente

L’incidente è accaduto oggi, 23 novembre, attorno alle ore 13, e la sua dinamica non è ancora del tutto stata chiarita. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’agente sia morto dopo essere stato raggiunto sull’addome da un colpo partito accidentalmente da un’arma di un collega.

Le Forze dell’Ordine stanno cercando di ricostruire in queste ore l’accaduto.

Oristano, poliziotto morto al poligono di tiro: la nota del sindacato

Non si è fatto attendere il commento da parte del sindacato dei poliziotti: “Una tragedia ci ha portato via, poco fa, Sergio Di Loreto. Un colpo partito incidentalmente dall’arma di un collega. Aveva lavorato a lungo a Roma alle scorte dell’ispettorato Viminale ed era da poco era tornato nella sua Agrigento.

Sul posto è giunta velocemente l’eliambulanza, ma non c’è stato nulla da fare.”