Oristano: ex questore Agrigento ricorda poliziotto morto in esercitazione, 'Pieno di vita'

Palermo, 23 nov. (Adnkronos) – "Sergio caro, stamattina mi hai inviato questa foto….piena di vita, con la tua voglia di misurarti con le sfide, orgoglioso di appartenere alla famiglia della Polizia di Stato, uomo, marito, padre, collega coraggioso. …un abbraccio dovunque tu sia! …e grazie…".

Lo ha scritto su Facebook l'ex questore di Agrigento Maurizio Auriemma commentando la morte di Sergio Di Loreto, il poliziotto quarantenne morto durante una esercitazione ad Abbasanta, in Sardegna. Il poliziotto in servizio ad Agrigento è stato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma di un collega durante le esercitazioni di tiro al Caip di Abbasanta, in provincia di Oristano. Inutile l'arrivo sul posto di una eliambulanza, la vittima è morta sul colpo.