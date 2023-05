Oristano, morto l'ex deputato Angelo Raffaele Manca: è caduto dal trattore

Non ha retto alle gravi ferite riportate dopo quel terribile incidente avvenuto in Sardegna e da Oristano arriva la triste notizia per cui è morto l’ex deputato Angelo Raffaele Manca: era caduto dal trattore. Secondo quanto riportato in queste ore dai media isolani la tragedia che ha ucciso il 79enne ex politico si è consumata quattro giorni fa quando Manca si era ribaltato con il mezzo agricolo finendo a terra e provocandosi un severo trauma cranico.

Morto l’ex deputato Angelo Raffaele Manca

E purtroppo, dopo quattro giorni di agonia in ospedale, in queste ore è deceduto Angelo Raffaele Manca. L’uomo era stato sindaco di Norbello, in provincia di Oristano ed anche deputato nel 1994. Il resoconto della tragedia spiega che Angelo Raffaele Manca era rimasto gravemente ferito nel ribaltamento del trattore. A bordo di quel mezzo il 79enne stava percorrendo una strada di campagna.

Il volo dal mezzo ed il grave trauma cranico

Ad un certo punto, secondo quanto scrivono i media che oggi danno la triste notizia del decesso, il mezzo aveva perso stabilità e Manca era stato sbalzato dal mezzo agricolo. Pare che in quel tremendo frangente e dopo un volo di alcuni metri, l’ex deputato fosse finito violentemente a terra battendo la testa e perdendo i sensi.