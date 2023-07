Emergono nuovi importanti dettagli sulll’incidente che sabato sera era avvenuto tra la provincia di Oristano e quella di Nuoro. Dino Rizzoli ha causato l’incidente d’auto autonomo di proposito: voleva uccidersi perché malato terminale.

Oristano, si schianta di proposito contro un pilone per suicidarsi: la moglie muore, lui è gravissimo

La dinamica del sinistro era sembrata subito molto strana ai carabinieri che, una volta effettuati tutti i rilievi del caso e iniziate le indagini, si sono accorti che quello di Dino Rizzoli è stato un vero e proprio tentato suicidio. Il 77enne lombardo, ma da anni trapiantato in Sardegna, aveva deciso di farla finita andando di proposito a sbattere con la sua auto contro un pilone. In macchina con lui, però, sabato sera c’era anche la moglie (forse all’oscuro di tutto). Il piano non è andato esattamente come Dino si aspettava perché nello schianto sua moglie Margherita è morta. Rizzoli, invece, è ricoverato in ospedale in gravissime condizioni.

La confessione di Dino Rizzoli: i motivi dietro al tentato suicidio

Ed è stato lo stesso Rizzoli che, dal letto della clinica in cui è ricoverato, ha confessato il suo piano ai carabinieri. L’uomo aveva deciso di togliersi la vita perché malato oncologico terminale, ma forse non aveva parlato del suo piano alla moglie. Nell’automobile, inoltre, sono stati ritrovati diversi biglietti di addio. Ora l’uomo è accusato di omicidio volontario.