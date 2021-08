Orlando Bloom in vacanza in Italia: la foto senza veli sul lago

Una foto di Orlando Bloom con il lato B senza veli e in bella mostra ha fatto il giro del web.

Orlando Bllom si è lasciato fotografare con il lato B in bella mostra mentre si trovava ai bordi di un lago insieme a Katy Perry.

Orlando Bloom: il lato B

Ha fatto rapidamente il giro dei social la foto del lato B di Orlando Bloom che, senza imbarazzoa lcuno, ha mostrato il suo fonsoschiena completamente senza veli.

Il celebre attore de I Pirati dei Caraibi sarebbe in vacanza in Italia con Katy Perry, con cui è stato già paparazzato a Capri e a Venezia nei mesi scorsi. A dicembre 2020 i due sono diventati genitori della piccola Daisy Dove, loro prima figlia. L’attore è già padre di Flynn, nato dalla sua precedente storia d’amore con Miranda Kerr.

Orlando Bloom: il matrimonio

Oggi Orlando Bloom sembra aver ritrovato finalmente la felicità accantoa Katy Perry, con cui da mesi si vocifera che potrebbe esser convolato a nozze in gran segreto.

Nel 2019 i due avevano annunciato pubblicamente il loro fidanzamento e la cantante aveva mostrato ai fan dei social il prezioso anello di fidanzamento che le era stato donato dall’attore al momento del “sì!”.

Oggi i due hanno consacrato il loro amore con l’arrivo della piccola Daisy Dove. “Non ho più il tempo extra che ho avuto per tutta la vita. Ho creato uno spazio per mia figlia, e sono felice di averlo fatto.

Quando diventi madre ti concentri solo su quello. Non perché non ami le altre persone, ma perché vuoi essere una mamma fantastica”, ha dichiarato la cantante, sempre più concentrata sulla vita di sua figlia.

Orlando Bloom e Katy Perry: l’amore

La cantante e l’attore si sono conosciuti nel 2016 e tra loro sarebbe scattato un immediato colpo di fulmine. Per un periodo i due si sono presi una pausa pacifica dal loro rapporto per poi tornare insieme a sorpresa pochi mesi più tardi.

Katy Perry ha svelato che il rapporto con l’attore e suo figlio Flynn l’avrebbe aiutata a crescere e in merito al suo amore per Bloom ha confessato: “Orlando è l’anima più gentile, l’uomo più gentile che abbia mai incontrato, è un tale incoraggiamento emotivo e spirituale”, ha affermato. Oggi la coppia è più felice che mai e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa riserverà loro il futuro!