Orlando: Moratti? Pd ha personalità per sfidare Fontana

Genova, 8 nov. (askanews) – “Questa vicenda credo debba fare riflettere e credo che il partito lombardo abbia le personalità che possano essere messe in campo per sfidare Fontana”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, a margine di un convegno della Cgil a Genova.

“Io mi meraviglio – ha aggiunto l’esponente Pd – che ci si meravigli del fatto che non si avverta come una candidatura sostenibile quella di Letizia Moratti.

Il fatto che ci sia stata proposta dimostra che c’è molto da lavorare sull’identità del Pd e da chiarire riguardo al suo profilo – ha concluso Orlando – perché è complicato pensare non tanto di ospitare dentro la coalizione un pezzo del centrodestra ma addirittura di far diventare riferimento di tutta la coalizione un assessore uscente di una giunta di destra che è stata fortemente criticata in ordine a temi cruciali come quello della sanità e della gestione della pandemia”.