Orlando (Sorgenia): "Violenza non è solo fisica, ci sono molte forme silenziose e pericolose"

Roma, 25 nov. – (Adnkronos) – All'inizio del percorso del progetto di Sorgenia 'Sempre 25 Novembre' "ci siamo concentrati sulla violenza fisica ma poi ci siamo resi conto che la violenza ha molte facce e forme più silenziose e per questo anche più pericolose".

Così Angelica Orlando, vice presidente Sorgenia, in occasione della presentazione dell'e-book "Storie di donne rinate. Dieci storie che parlano di riscatto" realizzato da Sorgenia nell'ambito dell'iniziativa "Sempre 25 Novembre".

"I dati recenti ci restituiscono un quadro sconcertante – continua Orlando – oltre il 30% delle donne tra i 16 e i 70 anni racconta di aver subito almeno una forma di violenza nella sua vita; sul web oltre il 50% degli hater speech è rivolto verso e donne; i femminicidi che in quest'anno hanno raggiunto e superato il numero di 100 vittime.

Con questa edizione di 'Sempre 25 Novembre' abbiamo voluto esplorare le varie forme di violenza per dare voce a tutte le violenze che contribuiscono a rendere questa storia una triste storia che spesso si nasconde ed è silenziosa".

In questa edizione del progetto 'Sempre 25 Novembre', continua Orlando, "la parola d'ordine è esplorare, perché la violenza si nasconde anche nelle parole. Tra le dieci storie di donne che abbiamo voluto raccontare, solo una parla di violenza fisica: violenza è chi deve lasciare il lavoro perché incinta, è l'esclusione dagli sport, violenza sono gli insulti per la diversità.

Abbiamo dato spazio a 10 storie, come quella di Laura che al lavoro si sente dire 'sei brava per essere una donna'; quella di Elena che sul lavoro si sente chiamare 'signorina' quando agli altri sono riservati appellativi professionali; la storia di Alice, che nel lockdown è stata tentata di mandare sue foto intime ma si è accorta in tempo del pericolo".

"Poi abbiamo dato spazio alle donne migranti e profughe, per loro le parole possono rappresentare un ponte importante per la rinascita.

Insomma, un e-book che rappresenta un vaso di Pandora" e un progetto, 'Sempre 25 Novembre', che continuerà. "Siamo solo all'inizio", assicura Orlando.