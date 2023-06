A causa di alcune patologie agli occhi, Annalisa Minetti ha finito per perdere completamente la vista e lei stessa ha raccontato la sua drammatica esperienza.

Annalisa Minetti: la cecità

Da quando aveva 18 anni Annalisa Minetti ha scoperto di soffrire di retinite pigmentasse e degenerazione maculare, entrambe patologie che l’hanno condotta oggi a perdere completamente la vista. L’atleta e cantante ha raccontato personalmente la sua esperienza e, senza lasciarsi abbattere, ha detto: “Un po’ rosico, che non posso più vedermi. Sono come mi sento: oggi in tuta, e quando vado in tv vestita da gnocca. Ora non più, nero totale. L’oculista mi ha detto poco tempo fa che anche anatomicamente sto peggiorando, ma neanche me ne accorgo a questo punto. Mio padre mi ha sempre detto: sarai tu la luce. Faccio quel che posso”.

Nonostante abbia dovuto imparare a convivere con la malattia, Annalisa Minetti ha raggiunto traguardi molto importanti sia nel mondo della musica che nel mondo dello sport. Oltre ad aver ottenuto l’argento nelle competizioni di Triathlon, è conosciuta in tutto il mondo per alcune delle sue più celebri canzoni. L’artista è madre di Elena, nata dal suo amore per il marito Michele Panzarino.