Ornella Muti a favore della cannabis legale: "Meglio che prendere farmaci"

Ornella Muti e la cannabis legale

Da alcuni anni Ornella Muti e sua figlia Naike hanno un centro d’informazione sulla cannabis legale e nelle ultime ore le due hanno lodato via social un servizio de Le Iene incentrato sull’argomento.

“Quando abbiamo visto ieri sera il servizio de ‘Le Iene’ abbiamo detto: ‘Wow, finalmente iniziano a parlarne!’ Bastianich è un mito, gli facciamo un grande applauso”, hanno dichiarato in merito al servizio realizzato da Joe Bastianich, e ancora: ”Ognuno deve poter fare ciò che vuole ma voglio precisare che sia io che la mamma siamo contro la combustione – spiega – esiste un vaporizzatore che noi sponsorizziamo e che permette di inalare l’erba senza farsi venire il cancro.

Chi fa uso di cannabis a uso ricreativo lo fa per calmare l’ansia e per curare l’ansia o un attacco di panico è sicuramente meglio inalare un po’ di marijuana che prendere farmaci come lo Xanax o altri ansiolitici che hanno invece un sacco di effetti collaterali”.

Madre e figlia hanno sottolineato anche come per loro sia importante scegliere come curarsi e hanno affermato che in Italia l’informazione in materia di cannabis legale sia ancora scarsa.

Le due hanno inoltre invitato i vip come loro che facciano uso di cannabis legale a esporsi, così da dare ulteriori informazioni a riguardo.